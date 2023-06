At-visions und Primestar gehen strategische Partnerschaft ein

Die Primestar Group hat At-visions als strategischen Partner für die digitale Transformation gewählt. Die Partnerschaft konzentriert sich auf die Verbesserung aller Gast-spezifischen Technologien, um das Gästeerlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Standardprozesse für die Teammitglieder effizienter zu gestalten.

Das erste Projekt, das komplett mit der Technologie von At-visions ausgestattet wurde, ist das im Juni 2023 feierlich eröffnete June Stay Lake Garda [wir berichteten], ein Design-Aparthotel mit 46 Apartments, Pool, Restaurant und umfangreichen Serviceangeboten inklusive Fitness-Studio, SPA und Strandzugang. In Kürze folgen das June Six Hotel Hannover, ebenso Teil der im Jahr 2022 eingeführten Primestar-eigenen Markenfamilie, sowie weitere Projekte in Österreich und Deutschland.



Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Digitalisierungsstrategie von Primestar ist die Einführung von Lokalee. Es handelt sich um eine KI-gestützte Content-Plattform, die speziell für Hotels entwickelt wurde, alle Bedürfnisse der Gäste abdeckt und ihnen den Zugriff auf einzigartige lokale Inhalte über das Hotel und die Stadt, die sie besuchen, ermöglicht.



„Im Laufe meiner internationalen Karriere habe ich verschiedene Branchen kennengelernt. Es muss zugegeben werden, dass die Hotellerie in Bezug auf die Digitalisierung nicht wirklich 'das Tempo vorgibt'. Die Vielzahl, der immer noch hauptsächlich manuellen Aufgaben rund um den gesamten Check-in-Prozess bietet für Gäste keinen Mehrwert und lenkt nur unsere Teammitglieder von echter Gastfreundschaft ab. Wir freuen uns, mit At-visions zusammenzuarbeiten, um das Gästeerlebnis kontinuierlich zu verbessern. Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft uns helfen wird, unseren Gästen einen bestmöglichen Service zu bieten und ihren Aufenthalt bei uns noch angenehmer zu gestalten", erklärt Oliver Kupka, Geschäftsführer von Primestar.