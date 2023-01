Asuco konnte im abgelaufenen Jahr 2022 seine Position mit Investitionen am Zweitmarkt geschlossener Immobilienfonds in Höhe von ca. 99 Mio. Euro weiter ausbauen. Die Beteiligungen an Zielfonds konnten mit ca. 92 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr um fast 20 % gesteigert werden. Weitere Investitionen waren Gesellschafterdarlehen bei bestehenden Zielfonds, auf

[…]