Assiduus ESG - Urban Office I wird Core Fonds

Die momentane Zurückhaltung der Anleger hat das Assiduus Team dazu bewogen, den im November 2021 als Value-Add-to-Core-Fonds aufgelegten Assiduus ESG - Urban Office I [wir berichteten] zu einem reinen Core-Fonds weiterzuentwickeln. Die Fondsphilosophie wurde hierzu entsprechend angepasst.

.

Die attraktiven Objekte des Startportfolios in Potsdam, Berlin und Frankfurt werden jetzt außerhalb des Fonds entwickelt und werden dann dem Fonds nach Errichtung und Vermietung zum Kauf angeboten. Der Ausbau der Assiduus Vermögensverwaltung als KVG und Investmentgesellschaft wird im Zuge dieses Strategiewechsels nicht fortgesetzt. Das Unternehmen, das Michael Sehm und Goesta Ritschewald als Geschäftsführer leiten, wird zukünftig als Assetmanager der Unternehmensgruppe fungieren. Michael Sehm und Goesta Ritschewald wollen sich daher mit ihrer Zulassung als KVG-Geschäftsleiter neuen beruflichen Herausforderungen zuwenden. Sie bleiben dem Assiduus-Team freundschaftlich verbunden und werden auch zukünftig die Ziele der Assiduus Gruppe unterstützen und begleiten.



Ewald Stephan, Aufsichtsratsvorsitzender würdigt in diesem Zusammenhang die außerordentliche Leistung in der Akquise und beim Aufbau des Fonds: „Breite Zielgruppenansprache und strukturierter Aufbau der notwendigen Organisation tragen die Handschrift der bisherigen Geschäftsführer.“ Brigitte Walter, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende ergänzt, „dass mit dieser Vorarbeit der wesentliche Grundstein für den zukünftigen Vertriebserfolg und die weitere Ausstattung des Fonds gelegt wurde.“



Assiduus ESG - Urban Office I ist der erste Art-9 Büroimmobilienfonds, der bei der BaFin eine Vertriebserlaubnis erhalten hat und ganz gezielt Impactziele verfolgt.