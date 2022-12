Assiduus³ erhält Baugenehmigung für Zillecampus

Assiduus³ kann mit dem Bau des ersten klimapositiven Büroprojekts in der Hauptstadt starten. Der Projektentwickler hat die Baugenehmigung für den Zillecampus in der Zillestraße 10-14 in Charlottenburg erhalten. Das Projekt sieht das Refurbishment des Bestandsgebäudes sowie die Ergänzung um drei Neubauten aus Holz vor.

.