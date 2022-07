Assetmanager erwirbt Wohnanlage in Neu Wulmstorf

Ein Asset Manager aus Süddeutschland hat eine Wohnanlage mit drei- bis siebengeschossigen Gebäudekörpern in gefragter Wohnlage in Neu Wulmstorf für einen offenen Spezial-AIF erworben. Verkäufer ist ein Hamburger Family Office. Zinshausteam & Kenbo vermittelte diese Transaktion mit einem Volumen von über 20 Mio. Euro. und einer Bruttoanfangsrendite von unter 3 %.

Das voll unterkellerte Objekt hat eine Tiefgarage und befindet sich in einem guten und gepflegten Erhaltungszustand. Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten wurden regelmäßig vorgenommen. Alle Gebäudeaußenwände sind komplett mit einem Wärmedämmverbundsystem verkleidet, die Flachdächer wurden in den vergangenen Jahren saniert bzw. teilsaniert. Die 95 Wohnungen mit Größen zwischen 55 – 109 m² haben alle einen Balkon und sind voll vermietet. In den Häuser mit mehr als vier Vollgeschossen steht den Bewohner ein Fahrstuhl zur Verfügung.