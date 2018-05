Assetando verkauft Rechenzentren und Büroimmobilie in Holland

Die Assetando hat erneut eine Fondsimmobilie in Amsterdam veräußert. Das viergeschossige Bürogebäude mit angeschlossenem Datencenter wurde 2003 errichtet und ist an eine große Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft vermietet. Der Gesamtkapitalrückfluss inklusive erfolgter Auszahlungen aus der laufenden Bewirtschaftung der Fondsimmobilie beläuft sich auf rund 175 % (vor Steuern) bezogen auf das Kommanditkapital.

.

Seit 2016 managt die Assetando als Tochter der Ernst Russ AG unter anderem die Immobilien- und Fondsmanagementaktivitäten des ehemaligen Fondsinitiators König & Cie. Auf Basis ihres großen Netzwerkes und ihrer langjährigen Managementerfahrung konnte die Assetando erneut eine Immobilientransaktion umsetzen. Die Immobilie wurde an ein inhabergeführtes niederländisches Immobilienunternehmen veräußert. Der erzielte Kaufpreis führt zu äußerst erfreulichen Rückflüssen an die Gesellschafter der Fondsgesellschaft. Der Kaufpreis liegt im oberen einstelligen Millionenbereich. Zu weiteren Details des Kaufvertrags haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



Assetando hatte bereits Ende 2016 und Anfang 2018 zwei Büroimmobilien des ehemaligen Fondshauses König & Cie. in Amsterdam verkauft. Die nun veräußerte Immobilie besteht aus zwei Bürogebäuden mit jeweils einem angeschlossenen einstöckigen Rechenzentrum. Die beiden Bürogebäude sind durch eine gemeinsame Empfangshalle verbunden. Das Grundstück umfasst eine Größe von ca. 4.550 m² und befindet sich in verkehrsgünstiger Lage etwa 6 km westlich vom Zentrum Amsterdams. Die Immobilie wurde 2003 errichtet, verfügt über eine Gesamtfläche von rund 4.800 m² sowie über 33 Stellplätze.



Die Assetando fungiert als zentrale Immobilieneinheit der Ernst Russ AG. Sie hat unter anderem die Immobilienaktivitäten der HCI Capital AG, der König & Cie. Gruppe, der WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH, der Merkens Fonds GmbH sowie der Assetando Capital GmbH übernommen.