Assetando verkauft Hotelimmobilie in Den Haag

Die Assetando, ein Unternehmen der Ernst Russ Gruppe, hat im Auftrag der WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH eine Fondsimmobilie bei Den Haag veräußert. Bei dem Verkauf konnte ein Verkaufspreis erzielt werden, der rund 145 % des durch den Sachverständigenausschuss attestierten Verkehrswertes beträgt. Im Ergebnis kann an die Gesellschafter ein Gesamtkapitalrückfluss aus ihrer Fondsbeteiligung von rund 252 % geleistet werden.

.

Die Immobilie am Stationsplein 8 wurde an einen privaten und international tätigen Investor veräußert. Zu weiteren Details der Kaufvertragskonditionen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



Das neungeschossige, bisher durch Mövenpick betriebene Hotelgebäude befindet sich in verkehrsgünstiger Lage in Voorburg, einem Vorort von Den Haag, und wurde 1994 errichtet. Die Immobilie mit 125 Zimmern verfügt über eine Gesamtfläche von rund 4.700 m², verschiedene Konferenzräume, ein Restaurant und eine Tiefgarage.