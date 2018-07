Assetando veräußert Düsseldorfer RWI4 an Intown für rund 130 Mio. Euro

Die Assetando hat das RWI4-Gebäude in Düsseldorf verkauft. Bei dem internationalen, strukturierten Verkaufsverfahren konnte für das zum RWI 25 Fonds gehörende Objekt ein Verkaufspreis erzielt werden, der den Gesellschaftern einen Gesamtkapitalrückfluss aus ihrer Fondsbeteiligung i.H.v. rund 750 % gewährleistet, so dass Unternehmen. Käufer ist Intown, die laut Marktinformationen knapp 130 Mio. Euro für das Asset bezahlt haben sollen. Offiziell heißt es seitens Assetando aber nur, dass der Kaufpreis „im niedrigen dreistelligen Millionenbereich liegt und bei den Gesellschaftern der Fondsgesellschaft zu äußerst hohen Rückflüssen führt“.

.

Neben den bisher erfolgten Auszahlungen i.H.v. rund 325 % beträgt der Rückfluss durch den Verkauf weitere ca. 425 % bezogen auf das Kommanditkapital der Gesellschaft, vor Steuern. Das Objekt wurde an einen sehr er­fah­re­nen und international tätigen Immobilieninvestor veräußert. Zu weiteren Details des Kaufvertrags haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Bei der Transaktion wurde die Verkäuferseite durch die BNP Paribas Real Estate GmbH und die Kanzlei Noerr LLP in Düsseldorf beraten.



Bei dem RWI4 handelt es sich um das 1974 errichtete und in der Völklinger Straße 4 in Düsseldorf gelegene „Landmark“-Bürogebäude mit einer Nutzfläche von insgesamt rund 47.000 m² und 564 PKW-Stellplätzen vis-à-vis dem Stadttor und dem Medienhafen. Die Büroimmobilie ist neben dem Hauptmieter – einem Unternehmen aus der Energiebranche – an etwa 20 weitere namhafte Unternehmen vermietet.