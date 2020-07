Die Bremer Asset Gruppe hat ihre Pläne für das sieben Hektar große Areal des ehemaligen Krankenhauses am Laubberg in Gifhorn vorgestellt, das sie im vergangenen Jahr übernommen hat. Demnach plant das Unternehmen unter dem Namen „Hohe Dühne“ ein Wohnprojekt mit einem Investitionsvolumen von rund 115 Mio. Euro. In Summe sollen…

[…]