ASR Dutch Mobility Office gewinnt ersten deutschen Anleger

Eine deutsche Investmentplattform hat 58 Mio. Euro in den von a.s.r. Real Estate aufgelegten ASR Dutch Mobility Office Fund investiert, der damit seinen Markteintritt in Deutschland feiert. Neben dieser Investition wurden seit 2021 weitere 150 Millionen Euro akquiriert.

.

Im Jahr 2022 hat der ASR Dutch Mobility Office Fund seinen Fondsvertrag an die deutschen Gesetze und Vorschriften für Investitionen in nicht börsennotierte Fonds angepasst. Dadurch wurde es deutschen institutionellen Anlegern ermöglicht, in den Fonds zu investieren. Die ersten Zusagen erfolgten im Dezember 2022 und Januar 2023, wodurch 58 Mio. Euro an Kapitalzusagen deutscher Investoren in den niederländischen Büroimmobilienfonds flossen. CBRE Capital Advisors unterstützte den Fonds bei seinem Markteintritt in Deutschland.



„2021 und 2022 waren erfolgreiche Jahre, und wir freuen uns sehr, die ersten deutschen Investoren in unserem Fonds begrüßen zu dürfen. Nachhaltige Büros an zentralen Bahnhöfen ermöglichen es den Mietern, ihren CO2-Fußabdruck für die Büros und die Mobilität der Mitarbeiter zu reduzieren. Wir beobachten eine zunehmende Konzentration auf die Bürostandorte, in die unser Fonds investiert. Die Büros befinden sich in Sonderheit in der Nähe der großen Bahnhöfe in den fünf größten Städten und sind dadurch interessante Locations für sowohl Mieter als auch Investoren.“, so Pieter Vandeginste, Fondsdirektor des ASR Dutch Mobility Office Fund.