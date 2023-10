Im Rahmen ihrer langfristigen Markenstrategie setzt die Aspire Hotel Gruppe ihren Expansionskurs fort und verzeichnet einen weiteren Meilenstein mit der Übernahme des Betriebs des „Bento Inn“. Es handelt sich um ein Hotel mit insgesamt 366 Zimmern auf rd. 8.000 m² Nutzfläche in unmittelbarer Nähe zur Messe München. Aktuell arbeitet das Architektenteam von Hayo Nadler Architekten bereits an dem Rebranding des Hotels am Stahlgruberring 45.

