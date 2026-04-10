Heylo und La Cour mit Neuzugängen
Aspen Separation und Action Deutschland mieten 5.000 m² in Düsseldorf
Der Düsseldorfer Bürovermietungsmarkt blieb im ersten Quartal schwach [wir berichteten]. Nach der Anmietung durch RKW Architekten im neuen KöTower mit rund 4.500 m² folgten auf Platz zwei und drei schon die beiden unterzeichneten Mietverträge von Aspen Separation und Action Deutschland mit 3.000 m² bzw. 2.000 m² Bürofläche.
Die Aspen Separation GmbH, eine Abspaltung der HSBC, hat im Heylo am Kennedydamm eine Bürofläche von 3.000 m² angemietet und gesellt sich damit zur Helaba, die seit dem 1. April mit rund 500 Mitarbeitern auf 7.800 m² am Standort ansässig ist [wir berichteten]. Das revitalisierte Bürogebäude mit einer Fläche von 27.000 m² gehört zum Bestand von Pimco Prime Real Estate. Der Asset Manager hält das Objekt in der in der Schwannstraße 6 seit rund 15 Jahren [wir berichteten] und hatte es in den vergangenen zwei Jahren umfangreich ESG-konform revitalisiert.
Neben der Anmietung im Heylo sicherte sich zudem der stark expansive Non-Food-Discounter Action Deutschland 2.000 m² im Bürogebäude „La Cour“ auf der Toulouser Allee. Das Anfang 2013 fertiggestellte Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von 13.200 m² liegt nahe des Berty-Albrecht-Parks. Ankermieter in dem sechsgeschossige Bürohaus in der Toulouser Allee 1-3 ist nach wie vor der Werbedienstleister Publicis Groupe.
„In den ersten drei Monaten schaffte es kein Deal über die 5.000 m². Zwar erregt der größte Abschluss durch RKW Architekten im neuen KöTower [wir berichteten] bundesweit viel Aufmerksamkeit, blieb aber mit 4.500 m² knapp unter dieser Marke. Dahinter wird es mit 3.000 m² für Aspen Separation, eine Abspaltung der HSBC, im Heylo am Kennedydamm und mit 2.000 m² durch Action Deutschland im „la cour“ auf der Toulouser Allee schnell kleinteiliger“, sagt Marcel Abel, Geschäftsführender Direktor und Niederlassungsleiter JLL Düsseldorf. Insgesamt liegen sieben der zehn größten Abschlüsse in Düsseldorf zwischen 1.200 m² und 1.500 m².