Aspen Separation und Action Deutschland mieten 5.000 m² in Düsseldorf

Der Düsseldorfer Bürovermietungsmarkt blieb im ersten Quartal schwach [wir berichteten]. Nach der Anmietung durch RKW Architekten im neuen KöTower mit rund 4.500 m² folgten auf Platz zwei und drei schon die beiden unterzeichneten Mietverträge von Aspen Separation und Action Deutschland mit 3.000 m² bzw. 2.000 m² Bürofläche.

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