Pegasus befördert Asmus Frhr. von Eyb zum CIO

Asmus Frhr. von Eyb

© Christine Blei

Asmus Frhr. von Eyb, im Mai 2016 als Senior Investmentmanager bei Pegasus Capital Partners eingestiegen [wir berichteten], hat am 1. Oktober die Position des Chief Investment Officers (CIO) übernommen. „Den internen Aufstieg hat sich Asmus Frhr. von Eyb mehr als verdient. Er war maßgeblich an unserer Expansion auf dem österreichischen Markt beteiligt. In Wien hat er ein starkes Fundament gesetzt, von dem die Firma nachhaltig profitiert“, sagt Dr. Matthias Hubert, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Pegasus Capital Partners. „Alle Beiräte unseres Unternehmens haben seine Beförderung zum Chief Investment Officer einstimmig verabschiedet. Mit ihm als Mitglied der Geschäftsführung sind wir optimal für weiteres Wachstum aufgestellt.“

.

Der 48-Jährige verstärkt den Geschäftsführerkreis des Erlanger Unternehmens um Dr. Matthias Hubert (CEO), Boris Jordan (CFO) und Oliver Wiegandt (COO). Vor seinem Einstieg bei Pegasus Capital Partners war er kaufmännischer Projektmanager bei der P&P-Gruppe in Fürth. Bei Pegasus begleitete er zuletzt die Position Leiter Investment Hotel & Student Living. In der neu geschaffenen Stelle des CIO verantwortet von Eyb künftig das Management des gesamten Vermögensportfolios sowie die Entwicklung der Anlagestrategien. Asmus Frhr. von Eyb besitzt einen Abschluss als Dipl. Kaufmann (Univ.) der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.