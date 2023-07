Asics verlängert auf 72.900 m² im Segro Logistics Park Krefeld Süd

Asics verlängert den Mietvertrag für 72.900 m² Logistikfläche im Segro Logistics Park Krefeld Süd um weitere zwölf Jahre. Die japanische Sportschuh- und -bekleidungsmarke wird den Standort weiterhin als europäisches Distributionszentrum nutzen. Segro konnte das Unternehmen erstmals 2014 für die Flächen in Krefeld gewinnen [Segro schließt Mega-Deal mit Asics ab].

.