Der in Singapur ansässige Keppel DC REIT hat für 81,8 Mio. Euro ein Rechenzentrum in Kelsterbach in der Nähe des Frankfurter Flughafens gekauft und schließt damit seine zweite Transaktion in Deutschland ab. Der REIT hat bereits das Maincubes Data Centre in Offenbach erworben. Die jetzt erworbene

[…]