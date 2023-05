Ein asiatischer Nanotechnologiekonzern mietet rund 6.000 m² Büro- und Laborfläche in der Schickardstraße 32 in Böblingen. Vermieterin ist die SachsenFonds Zweite Parzelle Böblingen Businesspark GmbH & Co. KG. E & G Real Estate und Immoraum waren vermittelnd tätig. Die Immobilie liegt verkehrsgünstig in der Nähe der A81.

