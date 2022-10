Ashtrom positioniert Essener G1 neu

Das markante Bürogebäude in der Gildehofstraße 1+1a im unmittelbaren Zentrum von Essen wird unter dem Namen G1 neu positioniert. Brockhoff Office ist von der Ashtrom Properties Germany GmbH exklusiv mit der Vermarktung des 15.094 m² großen Objekts beauftragt worden und meldet den ersten Vermietungserfolg. Das Kundenservice-Unternehmen SNT-Regiocom hat 2.719 m² Bürofläche angemietet.

„Jeder neue Mieter kann in Absprache mit uns, oder aber auch in Eigenregie, verschiedene Umbauarbeiten durchführen und dadurch ein individuell zugeschnittenes Raumkonzept realisieren. Der zügige Abschluss des ersten Mietvertrags zeigt uns, dass wir mit Brockhoff auf den richtigen Vermarktungspartner gesetzt haben“, betonen Sharif El Omari und Dimitri Graz von der Ashtrom Properties Germany GmbH. Die Eigentümergesellschaft hatte die Büroimmobilie im Jahr 2013 erworben und vollzieht eine Neupositionierung des Objekts. Zu den Bestandsmietern zählen unter anderem die Pax-Bank, die Versicherungs-AG HUK sowie die Anwaltssozietät Luther.



Das 16-stöckige Hochhaus und der 6-stöckige Winkelbau aus dem Jahr 1989 wurde bereits im Jahr 2012 vollumfänglich renoviert. Weitere Investitionen sind auch in den Jahren 2022 und 2023 geplant, um das Objekt weiterhin zukunftstauglich zu gestalten. Die beiden Gebäudeteile sind über drei Etagen miteinander verbunden. Die Ausstattung des Objekts ist hochwertig. „Das G1 ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass renovierte Flächen in Bestandsobjekten gut vom Markt angenommen werden. Die fußläufige Lage zum Essener Hauptbahnhof ist ein großes Plus für die Erreichbarkeit“, erklärt Tobias Altenbeck, Mitglied der Geschäftsleitung bei Brockhoff. Rund 9.000 m² Mietfläche stehen im G1 noch zur Verfügung.