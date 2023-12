ASHG feiert Eröffnung in Schwerin und Bochum

Die Alchemy Step Hotel Group (ASHG) hat die Eröffnung zweier weiterer seiner fünf kürzlich übernommenen Hotels [wir berichteten] bekanntgegeben. Während das Courtyard by Marriott Schwerin am 28. November öffnete, empfängt das Moxy Bochum seine Gäste seit gestern. Die Hotels werden von Step Partners im Rahmen von Franchisevereinbarungen mit Marriott International geführt.

.