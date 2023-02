Die Anfang Februar gegründete ASHG (Alchemy Step Hotel Group) erweitert ihr Portfolio um zwei Hotels auf nun insgesamt drei Häuser. Nach dem Debüt-Ankauf in Dortmund erwirbt die auf Turnaround-Situationen im Hotelbereich spezialisierte Investmentplattform das Stays (ehemals Renaissance) Hotel in Bochum und das NH Hotel in Schwerin.

