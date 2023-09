ASHG erweitert Portfolio mit Hotels in Köln-Deutz und Magdeburg

Die ASHG (Alchemy Step Hotel Group) gibt die Übernahme zweier weiterer Hotels bekannt: Das Essential by Dorint Hotel in Köln-Deutz und das NH Hotel in Magdeburg ergänzen das Portfolio, das, gemeinsam mit den bestehenden Hotels in Dortmund, Bochum und Schwerin, auf insgesamt fünf Häuser mit mehr als 700 Zimmern wächst.

.

Der Hotelbetreiber wird die Hotels in den kommenden Monaten renovieren und sie im Rahmen des mit der global operierenden Hotelgruppe Marriott International geschlossenen Franchise-Vertrags neu auf dem Markt positionieren. So wird das Hotel in Köln künftig als The Deutz, a Tribute Portfolio hotel betrieben, während das Hotel in Magdeburg unter der Marke Courtyard by Marriott firmiert. Als strategischer Kreditgeber von ASHG hat AllianceBernstein das Fremdkapital für den Erwerb und die Modernisierung der Hotels bereitgestellt.



Das Hotel in frt Aachener Straße 1059-1061 in Köln befindet sich im lebhaften Stadtteil Deutz, nur rund 600 Meter vom Messegelände und 1,9 Kilometer von der Lanxess Arena entfernt. Auf den fast 400.000 m² Ausstellungsfläche der Koelnmesse tummeln sich bereits jetzt jährlich rund drei Millionen Besucher auf 80 Messen und mehr als 2.000 Konferenzen. Im Sommer 2024 wird zudem die neue, 5.500 m² große und hochmodern ausgestattete Ausstellungsfläche Confex eröffnet. Das Hotel dient als idealer Ausgangspunkt für Messebesucher und verfügt über 118 Zimmer, dazu kommen gastronomische Angebote und eine Bar. Nach der Renovierung wird das Haus diesen Herbst als The Deutz, ein Tribute Portfolio Hotel wiedereröffnet.



Das Hotel in Magdeburg hat 142 Zimmer und ist mit Restaurant und Bar, Sauna und Fitnessraum sowie neun Konferenzräumen ausgestattet. Wie die von ASHG übernommen Häuser in Dortmund und Schwerin wird das Hotel nach dem Umbau unter der Marke Courtyard by Marriott betrieben.



Der Hotelinvestor plant Investitionen in Millionenhöhe, um die akquirierten Hotels zu renovieren und zu modernisieren. Neben der Überarbeitung der Ausstattung, der Technik und des Designs zählt dazu auch die Neugestaltung der Häuser nach neuesten Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG). Dazu werden unter anderem Wärmepumpen und andere energieeffiziente Systeme installiert, um den Energieverbrauch zu senken und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu verringern. Mit diesen Maßnahmen verfolgt ASHG nicht nur das Ziel, ihren Gästen ein modernes und internationales Hotelerlebnis zu bieten, sondern auch, im Sinne der Umwelt verantwortungsbewusst und nachhaltig zu handeln.



Laut ASHG werden die Renovierungsarbeiten in dem Hotel in Köln-Deutz Ende des Jahres, in dem Haus in Magdeburg wiederum im Sommer 2024 vollständig abgeschlossen sein.



"Wir freuen uns sehr, die Häuser in Köln-Deutz und Magdeburg in unser wachsendes Portfolio aufzunehmen“, erklärt André Guettouche, Partner bei Step Partners. „Der Markt in Köln-Deutz wandelt sich mit der neuen Confex-Ausstellungsfläche und der Entwicklung von 46 Hektar ehemaliger Industrieflächen, auf denen rund 4.500 Wohneinheiten, Büros und Einzelhandel geplant sind. Auch in Magdeburg bietet sich uns durch die 20-Milliarden-Euro-Investition von Intel in die Halbleiterfertigung eine spannende Gelegenheit, an einem sich dynamisch verändernden Hotelmarkt teilzuhaben.“