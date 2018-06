Ashfield Healthcare mietet Flächen für neue Deutschland-Zentrale in Mannheim

Die Ashfield Healthcare GmbH hat im projektierten Neubau Eastsite Patio in Mannheim, Harrlachweg 11, ca. 4.000 m² Bürofläche angemietet. Das Dienstleistungsunternehmen im Gesundheitsbereich zieht voraussichtlich Ende 2019 mit seiner Zentrale für Deutschland, Österreich und der Schweiz von Hirschberg an der Bergstraße in die Rhein-Neckar-Metropole. In die neue Zentrale wird auch das Tochterunternehmen Physicians World Europe GmbH mit Sitz in Mannheim-Feudenheim einziehen.

Vermieter ist ein inhabergeführter Projektentwickler mit Hauptsitz in Mannheim. Das Eastsite Patio ist Teil des Büroparks Eastsite im östlichen Mannheimer Stadtbezirk Neuostheim, unweit des City Airport Mannheim. JLL war bei dieser Anmietung exklusiv beratend und vermittelnd für Ashfield tätig.