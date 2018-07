Ein Fonds des Fondsmanagers ActivumSG Capital Management Ltd. (ASG) hat das Ritterhaus in der Universitätsstadt Halle gekauft. Verkäufer der 22.000 m² großen gemischt-genutzten Immobilie auf der Leipziger Straße 87-92 in der Fußgängerzone ist eine Investmentgesellschaft. Über den Kaufpreis w

[…]