Ascott expandiert mit 1.100 Einheiten in Wien und Sevilla

The Ascott Limited treibt ihre Expansion in Europa weiter voran: Mit sieben neuen Immobilien in Wien und Sevilla – insgesamt rund 1.100 Einheiten – stärkt der Betreiber sein Portfolio und setzt auf strategische Partnerschaften mit VIE Trust Real Estate Group und Forty Management SA. Wien erhält fünf neue Häuser, Sevilla wird zum Standort des ersten europäischen Strandresortprojekts.

.

Mit dem Übernahme von sieben neuen Immobilien in Wien und Sevilla markiert The Ascott Limited, eine Tochter von CapitaLand Investment, einen weiteren Schritt seiner Expansionsstrategie in Europa. Insgesamt kommen fast 1.100 neue Einheiten hinzu – verteilt auf Franchise- und Managementverträge. Das europäische Portfolio umfasst damit 64 Immobilien mit fast 8.500 Einheiten in 26 Städten.



Die Vertragsunterzeichnungen wurden anlässlich der offiziellen Eröffnung des lyf Gambetta Paris bekannt gegeben – Ascotts erstem Haus der Social-Living-Marke lyf in Frankreich. Das Objekt hat nach einem erfolgreichen Soft Launch positives Gästefeedback erhalten und eine aktive Community aufgebaut. Insgesamt umfasst die Marke lyf nun acht europäische Standorte in Betrieb oder Entwicklung. Parallel dazu hat Ascott in den letzten Monaten drei Häuser der Marke The Unlimited Collection eröffnet, vier weitere lyf-Objekte sollen 2026 folgen.



„Europa ist ein Eckpfeiler unserer globalen Wachstumsstrategie“, sagte Kevin Goh, CEO von Ascott. „Unsere Expansion in Wien, der Eintritt in Sevilla und die wachsende Präsenz von lyf und The Unlimited Collection in Europa spiegeln die steigende Nachfrage von Immobilieneigentümern und Investoren nach vertrauenswürdigen Betreibern mit globaler Reichweite, bewährter Markenarchitektur und robusten Vertriebskapazitäten wider. Durch die Vertiefung des Asset-Light-Modells von Ascott in Europa durch Franchise- und Managementvereinbarungen skalieren wir effizient und bauen gleichzeitig langfristigen Markenwert in einem der attraktivsten Hospitality-Märkte der Welt auf.“



In Wien vertieft Ascott seine Zusammenarbeit mit der VIE Trust Real Estate Group, mit der bereits die Projekte Citadines South Vienna, lyf Schönbrunn Vienna und Somerset Schönbrunn Vienna umgesetzt werden. Fünf neue Immobilien mit insgesamt rund 750 Einheiten erweitern das Wiener Portfolio, darunter eine zweite lyf-Immobilie mit 150 Einheiten im 15. Bezirk. Das Haus soll bis Ende 2026 eröffnen und bietet eine verkehrsgünstige Lage nahe dem Bahnhof sowie direkten Zugang zu einem Einkaufszentrum. Mit diesen Projekten wächst Ascotts Präsenz in Wien auf neun Häuser mit fast 1.400 Einheiten – ein weiterer Schritt zur Etablierung als einer der führenden internationalen Betreiber der Stadt.



In Sevilla setzt Ascott auf die Partnerschaft mit Forty Management SA, mit der das Unternehmen bereits ein Projekt der Crest Collection in Bukarest realisiert. Die beiden neuen Häuser – ein lyf mit 250 Einheiten und ein Somerset mit 120 Einheiten – entstehen im 12,5 Hektar großen Megaprojekt Lagoon City Seville. Herzstück des Resorts ist eine 18.000 m² große, künstliche Lagune, umgeben von Stränden, Restaurants und Freizeitangeboten.



Nur zehn Minuten vom Zentrum Sevillas entfernt, wird das Resort in einer gehobenen Lage neben einem 18-Loch-Golfplatz entwickelt. Mit dem Projekt reagiert Ascott auf die fehlende Küstenanbindung der Stadt und schafft gleichzeitig sein erstes Strandresort in Europa. Die Eröffnung ist für Ende 2028 geplant. Damit wächst das spanische Portfolio von einem auf drei Standorte mit insgesamt über 500 Einheiten.



„Die Dynamik in unserem europäischen Portfolio spiegelt eine disziplinierte Expansionsstrategie wider, die sich auf Reiseziele konzentriert, in denen hochwertige Unterkünfte auf eine authentische Nachfrage treffen“, sagte Lee Ngor Houai, COO von Ascott für Europa, den Nahen Osten, Afrika, Südasien und China. „Von den erlebnisorientierten Social Living Spaces von lyf über die kulturell verwurzelten Hotels der Unlimited Collection bis hin zu unseren etablierten Marken Citadines, Somerset und The Crest Collection – jedes Hotel hat eine klare Identität und ist dennoch an verschiedene Formate und Reisesegmente anpassbar.“