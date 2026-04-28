Steigender Flächenbedarf
Aschheim: Arm erweitert im Heads auf 3.000 m²
18 Monate nach seinem Einzug erweitert das britische Technologieunternehmen Arm seine Flächen im Heads um weitere 1.200 m² auf jetzt 3.000 m². Damit reagiert das Unternehmen auf den steigenden Flächenbedarf.
„Mit der Erweiterung der Flächen bekräftigt der Mieter seine langfristige Partnerschaft mit dem Heads. Die Entscheidung zeigt, dass hochwertige Arbeitswelten heute zu einem entscheidenden Faktor für Wachstum, Mitarbeiterbindung und Innovationskraft geworden sind“, sagt Andreas Wißmeier, Geschäftsführer der Rock Capital Group.
Das Heads wurde gezielt als Antwort auf die veränderten Anforderungen der Arbeitswelt entwickelt. Der Bürokomplex verbindet moderne Architektur mit einem ganzheitlichen New-Work-Konzept, das Produktivität, Gesundheit und Austausch miteinander verknüpft. Inspiriert von diesem Umfeld zeichnen sich die Büroräume von Arm durch Dachterrassen aus, die einen Blick bis in die Alpen bieten. Im Inneren sorgt ein hoher Glasanteil für natürliche Transparenz und bestes Licht und fördert die Sichtbeziehung zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen. Unterstützt wird die Raumdynamik durch ein abgestimmtes Farbkonzept, das das Wohlbefinden der Mitarbeitenden fördert sowie die Innovationskraft und Dynamik von Arm widerspiegelt. Das geräumige Workcafé bildet hierbei das Herzstück der Arm-Büroflächen. Hier treffen sich Mitarbeitende aller Abteilungen, um in entspannter Atmosphäre zu arbeiten, sich auszutauschen oder gemeinsam Ideen zu entwickeln.
Mit einem eigenen Multifaith-Raum für Stille und Meditation sowie barrierefreien Zugängen in allen Bürobereichen unterstreicht Arm sein Engagement für Diversität und Inklusion. Der Raum steht allen Mitarbeitenden unabhängig von ihrer religiösen Zugehörigkeit offen und bietet einen Ort für persönliche Rückzugs- und Reflexionsphasen im Arbeitsalltag. Die barrierefreie Gestaltung der Büro- und Sanitärflächen stellt sicher, dass sich alle Mitarbeitenden uneingeschränkt und selbstständig in den Räumlichkeiten bewegen können.
„Das Heads positioniert sich als Adresse für Unternehmen, die ihre Arbeitswelt strategisch weiterentwickeln – und dabei Raum für Zukunft suchen“, sagt Wißmeier.