Ascendas REIT investiert 566,72 Mio. in 11 europäische Rechenzentren

Der Asset Manager Ascendas Funds Management (S) erwirbt für den Ascendas Real Estate Investment Trust ein europäisches Portfolio bestehend aus 11 Rechenzentren. Der Gesamtpreis liegt bei 904,6 Mio. SGD (ca. 566,72 Mio. Euro). Verkäufer ist Digital Realty Trust. Die Rechenzentren liegen in Großbritannien (4), in den Niederlanden (3), in Frankreich (3) sowie der Schweiz (1).

.

Der Asset Manager läßt sich die Transaktion 904,6 Mio. SGD kosten. Laut Ascendas ein lohnendes Investment, denn die Nachfrage nach Rechenzentren wird aufgrund der zunehmenden Abhängigkeit von Daten und Online-Anwendungen sowie der branchenübergreifend beschleunigten Digitalisierung weiter steigen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Gesetze zur Datenhoheit den europäischen Rechenzentren zugute kommen, da Unternehmen Daten direkt in Europa speichern, um die großen lokalen Märkte zu bedienen.



„Diese Übernahme bietet uns die einmalige Gelegenheit, ein Portfolio gut besetzter Rechenzentren in Schlüsselmärkten in Europa zu besitzen. Es ergänzt unser bestehendes Rechenzentrumsportfolio in Singapur und wird den Beitrag des Sektors auf 1,5 Milliarden SGD bzw. 10 % der verwalteten Anlageimmobilien erhöhen. Wir sehen sehr viel Potenzial im Rechenzentrumsgeschäft und werden noch weitere Akquisitionen tätigen, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt“, kommentiert William Tay, Executive Director und Chief Executive Officer des Managers, den Europa-Deal.



Das Zielportfolio umfasst 11 Rechenzentren, von denen neun (93 % des Zielportfolios nach Vermögenswerten) strategisch günstig in London, Amsterdam und Paris liegen, den wichtigsten Rechenzentrumsstandorten in Europa. London, Amsterdam und Paris befinden sich mit einer kombinierten Colocation-Marktgröße von ungefähr 1.383 Megawatt („MW“) zum 31. Dezember 2020 auf Platz 1, 3 und 4 der größten Colocation-Märkte in Europa.



Laut CBRE überstieg die Inanspruchnahme von Colocation-Rechenzentren im Jahr 2020 das neue Angebot in den FLAP-Märkten, da immer mehr Unternehmen die digitale Transformation in Angriff nehmen. Die Unternehmen erhöhen ihren Verbrauch an Cloud-Diensten, was wiederum die Nachfrage nach Colocation durch Cloud-Anbieter steigert. Colocation wird zunehmend auch dafür eingesetzt, den IT-Anforderungen von Unternehmen zu entsprechen, die an Umfang und Komplexität zunehmen.



Im Jahr 2020 wurden auf den FLAP-Märkten (Frankfurt 67 MW, London 86 MW, Amsterdam 32 MW und Paris 17 MW) insgesamt 201 MW durch weitere 174 MW (Frankfurt 62 MW, London 26 MW, Amsterdam 57 MW und Paris 29 MW) aufgenommen.



Infolgedessen verbesserte sich die Leerstandsquote der FLAP-Märkte auf 19 % (im Vergleich zu 21 % im Jahr 2019). Im Jahr 2021 wird aufgrund der starken Nachfrage mit einem weiteren Rückgang der Leerstandsquote auf 17 % gerechnet. Die Marktabsorption, d. h. die Anzahl der Jahre, in denen das aktuelle freie Angebot vollständig vermietet werden müsste[5], betrug zum 31. Dezember 2020 2,4 Jahre (gegenüber 3,0 Jahren im Jahr 2019) und wird 2021 voraussichtlich auf 2,3 Jahre zurückgehen.