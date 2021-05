AS kauft großes Wohnungsportfolio mit 114 Einheiten in Dessau

Die AS Unternehmensgruppe baut ihre Aktivitäten in Mitteldeutschland mit dem Kauf eines Wohnungsportfolios in der Bauhaus-Stadt Dessau aus. Verkäufer ist ein privater Eigentümer aus Hessen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Bei dem erworbenen Ensemble handelt es sich um eine Wohnanlage aus dem Jahr 1997, bestehend aus 114 Mietwohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von 7.650 m² auf einem über 6.500 m² großen Grundstück. Die gesamte Anlage ist bereits nach WEG aufgeteilt. Zur Anlage gehören ebenfalls 120 Außenstellplätze.



„Der Ankauf unterstreicht unsere Wachstumsstrategie in Mitteldeutschland in stabile und infrastrukturell gut angebundene B- und C-Standorte. Mit der Hochschulde Anhalt am Studienort Dessau und Ihren 15 Studiengängen bietet die Stadt nicht nur Studierenden aus der Region einen attraktiven Anlaufpunkt. Kurze Wege zur fußläufig erreichbaren historischen Altstadt mit Markplatz und zu verschiedenen Bus- und Tramlinien sorgen für eine ideale Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Auch die Städte Halle (etwa 40 km südwestlich), Leipzig (ca. 52 km südlich, inklusive Flughafen) und Magdeburg (etwa 65 km nordwestlich) sind dank der sehr guten Anbindung über die Bahnlinien und die Autobahnen A2, A9 und A10 in nur ca. 1- 1,5 Std. erreichbar. In Berlin und am neuen Flughafen BER kann man in 1,5 Stunden sein“, führt der Immobilienunternehmer Andreas Schrobback aus.



Für das Wohnungsportfolio sieht der Bestandshalter die Revitalisierung sowie das kurzfristige Heben von Mietpotentialen vor. Im Vordergrund stehen dabei langfristig erzielbare Renditeerwartungen oder attraktive Objektmargen aus der Weiterveräußerung im Single-Sale an private Käufer und Anleger. So auch beim aktuell erworbenen Ensemble, welches laut des Investors attraktive Wertsteigerungspotentiale und Mietrenditen aufweist.



Stanimir Panic, Head of Business Development, sieht viele gute Gründe für das Engagement in Dessau: „Die Stadt gehört in der Metropolregion Mitteldeutschland zu den vielversprechenden Investitionsstandorten. Die sehr gute infrastrukturelle Anbindung, die stabilen Bevölkerungszahlen sowie die großen Arbeitgeber der Region (wie bspw. die IDT Biologika, das Städtische Klinikum und die Deutsche Bahn, um nur einige zu nennen), stehen für solide Wirtschaftskraft und lassen für Dessau auch zukünftig eine solide Entwicklung erwarten. Die Stadt zählt derzeit nach Angaben des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt gut 80.100 Einwohner. Die Arbeitslosenentwicklung folgt ebenfalls einem positiven Trend. So sank die Arbeitslosenquote zuletzt auf 8,3 Prozent (Stand 2019), und liegt damit sogar vor Halle.“



„Durch den Ankauf und die damit einhergehende Erweiterung unseres Privatisierungsportfolios sichern wir nachhaltig unsere Produktpipeline für unsere externen Vertriebspartner, denn die Nachfrage nach vermieteten Wohnungen zur Altersvorsorge, besonders im Hinblick auf die staatliche Rentensituation und die stark inflationäre Abhängigkeit bei Geldwerten, ist nach wie vor ungebrochen groß.“, so Frank Ziemann.



Das Objekt wurde angeboten und vermittelt durch die Krossa & Co. Immobilien GmbH aus Berlin. Für die Käuferseite war die Kanzlei Bottermann Khorrami rechtlich beratend tätig.