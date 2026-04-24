AS Invest Capital prüft Börsengang für 2027

Die AS Unternehmensgruppe richtet ihren Blick auf den Kapitalmarkt: Mit der AS Invest Capital Ltd. wird ein Börsengang für Anfang 2027 geprüft. Nach einer Phase der Restrukturierung und Stabilisierung will das Unternehmen damit den nächsten Entwicklungsschritt gehen und internationale Investoren stärker einbinden. Im Fokus stehen Wachstum und neue Transaktionsmöglichkeiten.

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Der geplante Kapitalmarktzugang ist Teil einer langfristig angelegten Gesamtstrategie und folgt auf eine operative und finanzielle Neuaufstellung der AS Gruppe, die sich nach einer herausfordernden Marktphase aktuell in der finalen Phase wesentlicher Refinanzierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen befindet.



Die vergangenen Jahre waren durch Zinswende, restriktivere Kreditvergabe und strukturelle Veränderungen im Bankensektor geprägt. Vor diesem Hintergrund hat die AS Gruppe ihr Projektentwicklungsportfolio stabilisiert und zentrale Finanzierungsstrukturen neu geordnet.



Mit Abschluss der laufenden Prozesse wird erwartet, dass Projektfinanzierungen nachhaltig gesichert werden, Bauvorhaben planmäßig fortgeführt und fertiggestellt werden können sowie die Vertriebsfähigkeit durch gestärktes Vertrauen von Finanzierungspartnern und Kunden zunimmt. Damit erfolgt der Übergang von Restrukturierung hin zu kontrolliertem Wachstum.



Die AS Invest Capital Ltd. bündelt die Kapitalmarktstrukturierung, die Ansprache institutioneller Investoren sowie die strategische Allokation von Wachstumskapital, während die operative Umsetzung weiterhin über die Einheiten der AS Unternehmensgruppe erfolgt. Diese Struktur schafft die Grundlage für skalierbare Transaktionen und internationale Investorenzugänge.



Die zukünftige Strategie fokussiert sich auf Opportunitäten aus Marktineffizienzen. Durch eigene Restrukturierungserfahrung und etablierte Marktzugänge verfügt die Gruppe über Zugang zu notleidenden Immobilienbeständen, Sondersituationen im Projektentwicklungsbereich sowie Off-Market-Transaktionen. Kapital aus geplanten Instrumenten, insbesondere einer strukturierten Anleihe im Private Placement, soll gezielt eingesetzt werden, um Bestände zu erwerben, zu restrukturieren und zu stabilisieren sowie anschließend wertoptimiert zu vermarkten.



Auf Basis der abgeschlossenen Stabilisierung und der identifizierten Marktchancen stellt ein möglicher Börsengang der AS Invest Capital Ltd. die nächste Entwicklungsstufe dar. Im Rahmen der IPO-Vorbereitung wird derzeit eine Unternehmensbewertung durchgeführt. Nach aktueller Indikation und signifikanten Zukäufen wird eine Bewertung von über 1 Milliarde Euro angestrebt.



Parallel prüft die AS Gruppe strategische Partnerschaften mit internationalen Marktteilnehmern, um operative Kapazitäten auszubauen und die europäische sowie internationale Expansion zu beschleunigen.