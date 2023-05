Eine gynäkologische Arztpraxis hat für eine Bürofläche in Grimmen in Mecklenburg-Vorpommern einen langfristigen Mietvertrag geschlossen. Die Fläche mit ca. 175 m² befindet sich im 1. Obergeschoss eines Büro- und Geschäftshauses in zentraler Lage. Wittlinger & Co hat sowohl den Mieter als auch den Vermieter bis zum Mietvertragsabschluss beraten und begleitet.

