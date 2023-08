Arztpraxis in Schoofs-Neubau in Hainburg eröffnet

Am 2. August 2023 eröffnete die Gemeinschaftspraxis für Allgemein- und Innere Medizin von Dr. Ludmilla Gerber, Tatiana Dannoritzer und Kollegen im Hainburger Stadtteil Hainstadt für ihre Patienten. Die Praxis in der Straße Auf das Loh 5 befindet sich im ersten Stock des zweigeschossigen Anbaus am neuen REWE-Markt. Projektentwickler und Bauherr Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt hat die gemischt genutzte Handelsimmobilie neu errichtet [wir berichteten]. Das Investitionsvolumen lag bei rund 8,1 Millionen Euro.

.

„Die REWE-Filiale hat bereits seit Ende März geöffnet [wir berichteten]. Bei der neuen, rund 350 m² großen Arztpraxis nahm der Innenausbau noch einige Zeit in Anspruch, sodass die Eröffnung erst jetzt erfolgte“, erläutert Noor Sharaf, Prokurist und verantwortlicher Projektentwickler von Schoofs Immobilien.



Schoofs hat die Mixed-Use Immobilie auf einem rund 7.700 m² großen, innerstädtischen Gelände errichtet. Neben dem Rewe-Neubau entstanden der Backshop mit Bistrobereich und Außenterrasse sowie 103 Kundenparkplätze und 25 Fahrradstellplätze. Die Arztpraxis befindet sich seitlich über dem Rewe-Markt. Das Gebäude wurde nach dem Effizienzhaus-Standard 55 der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und dem von der Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) vorzertifizierten Green-Building-Standard von Rewe gebaut. Es zeichnet sich durch einen geringen Energieverbrauch, ein Gründach und eine hervorragende Wärmedämmung aus. Für Hainburg ist eine Zertifizierung in Gold durch die Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) beantragt.



Auf dem Areal hinter dem Markt plant Schoofs zusammen mit der Rodewald Unternehmensgruppe im nächsten Schritt den Bau eines Pflege- und Wohncampus. Die Bauarbeiten sollen zwischen 14 und 16 Monaten dauern.