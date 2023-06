Die ATIV-Service GmbH bezieht zum 01.08.2023 rund 200 m² Bürofläche am Salierring 48 in Köln. Das Unternehmen ist als registrierter Arzneimittelvermittler an der Schnittstelle zwischen Arzneimittelherstellern und pharmazeutischen Großhändlern tätig und verlegt seinen Sitz vom Cäcilien-Viertel an den Barbarossaplatz. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses auf Mieter-Seite beratend tätig.

