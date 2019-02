Arvedi siedelt in Düsseldorf an

Die Arvedi Deutschland GmbH, Handelstochter der italienischen, auf Herstellung von Stahlerzeugnissen spezialisierte Arvedi-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Mailand, verlegt den Standort ihrer Deutschland-Zentrale von Dortmund nach Düsseldorf. Hierzu vermittelt Aeengvelt einen Mietvertragsabschluss in einem Büro- und Geschäftshauskomplex in der Münsterstraße in Düsseldorf-Mörsenbroich. Vermieter ist ein institutioneller Anleger. Mietbeginn ist im März 2019.

.

„Düsseldorf ist als internationale Metropole und nordrhein-westfälisches Wirtschaftszentrum der ideale Standort für unsere Deutschlandzentrale und ermöglicht mit seinen exzellenten nationalen und internationalen Verkehrsanbindungen die schnelle und unkomplizierte Erreichbarkeit unserer Unternehmenszentrale in Mailand und unserer bundesweiten Kunden“, erläutert Jürgen Eckmann, Geschäftsführer der Arvedi Deutschland GmbH, die Vorteile der Standortverlegung.



„Ausschlaggebend für die Anmietungsentscheidung waren die modernen Flächen in dem markanten Gebäude, die exakt zu den Anforderungen des Unternehmens passen“, erklärt Laura Rozowski, für den Mietvertragsabschluss verantwortliche Vermietungsexpertin von Aengevelt Düsseldorf. „Weiterer Entscheidungsfaktor war die bedarfsgerechte Verfügbarkeit von Pkw-Stellplätzen“, ergänzt Rozowski.

Mit dem Mietvertragsabschluss erzielt der Immobiliendienstleister zudem die lückenlose Nachvermietung der Büroflächen.