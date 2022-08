Arvato und Sephora nehmen in Düren neue Halle in Betrieb

Arvato Supply Chain Solutions erweitert am Standort Düren seine Kapazitäten für das Kosmetikunternehmen Sephora und feierte heute die Inbetriebnahme des der neuen 7.000 m² großen Halle.

Der Kunde ist in ein neues Hallenmodul mit 7.000 m² Grundfläche und sieben Hallentoren umgezogen. Kernstück der Erweiterung ist ein neuer Picktower mit vier Lagerebenen, aus dem die Waren kommissioniert werden. Die Fachbodengeschossanlage verfügt über 40.000 Lagerplätze für 20.000 Artikel. „Damit ist sie optimal auf das stark wachsende Online-Geschäft von Sephora ausgelegt“, erklärte Julia Börs, President Consumer Products bei Arvato Supply Chain Solutions. „Denn mit dem neuen Picktower können wir auf relativ kleiner Grundfläche sehr viel Lagervolumen abbilden.“ Die Projektlaufzeit betrug lediglich sechs Monate. Das Investitionsvolumen beträgt 3,3 Millionen Euro.



Arvato lagert, kommissioniert und verpackt bereits seit 2018 am Standort Düren die Artikel für Sephora und sorgt für die Distribution an die Endkunden im deutschen und österreichischen Markt. Nach dem Abschluss einer Kooperation mit Zalando stiegt die Nachfrage aber immens und erforderten höhere Kapazitäten. Um das kontinuierliche Mengenwachstum schneller und flexibler bewältigen zu können, ist der Kunde jetzt in ein neues Hallenmodul mit Picktower umgezogen. Die Anlage verfügt über insgesamt vier Lagerebenen mit Schubläden, die für eine optimale und flexible Warentrennung der bis zu 1,3 Millionen Artikel sorgen. Sobald die Bestellungen von den Mitarbeitenden kommissioniert wurden, gelangen sie per Aufzug auf zwei Packstraßen, wo sie dann versandfertig gemacht werden.