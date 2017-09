Gütersloh: Arvato nimmt Halle 20 in Betrieb und startet mit Nummer 21

Im Rahmen einer Feierstunde hat Arvato SCM Solutions gemeinsam mit Kunden und Mitarbeitern die neue Halle 20 am Hauptsitz in Gütersloh offiziell in Betrieb genommen. Die 14 Meter hohe Logistikimmobilie erweitert die Kapazitäten am Campus „An der Autobahn“ um 8.400 m² Hallen- und 600 m² Bürofläche.

„Ich freue mich sehr, dass wir in Gütersloh ein führendes Unternehmen aus der Hightech- und Entertainment-Branche integrieren, für dessen Geschäft wir am Standort insgesamt 16.000 m² Fläche benötigen“, erläutert Andreas Barth, President Hightech & Entertainment bei Arvato SCM Solutions. Zu den Leistungen, die Arvato im Rahmen des Neuauftrags verantwortet, zählen die Lagerbewirtschaftung, die Kommissionierung, die Distribution und das Transportmanagement für Produkte wie DVDs, Blu-rays und unterschiedlichste Werbematerialien in Deutschland und Zentraleuropa. Hinzu kommt die komplette Retourenabwicklung. Den reibungslosen Betrieb stellen künftig rund 150 Mitarbeiter sicher.



Ausgestattet wird der Neubau mit neuester Kommissionier-Technik und State-of-the-art-Logistiktechnologie. Zur Steuerung der Logistikprozesse wurde ein auf dem jüngsten SAP-Release basierendes IT-System implementiert. Insgesamt investiert Arvato in die Halle 20 und die noch im Bau befindliche Halle 21, deren Fertigstellung für Ende 2017 vorgesehen ist, einen zweistelligen Millionenbetrag. Mit den beiden neuen Hallenmodulen verfügt der E-Commerce- und Supply-Chain-Dienstleister am Standort über eine Logistikfläche von rund 140.000 m².



Neben der Inbetriebnahme der Halle 20 steht bereits die Halle 21 mit 7.400 m² Logistik- und 1.200 m² für Büro- und Sozialräume in den Startlöchern, die voraussichtlich Ende des Jahres bezogen werden soll. Die Kunden seien aus der Hightech und Entertainment-Branche. Das Investitionsvolumen liegt bei rund sechs Millionen Euro. „Sie ist die letzte Erweiterung des Logistik-Komplexes hin zur Verler Straße“, sagte Andreas Barth, President Hightech & Entertainment - Arvato SCM Solutions. Mit dem Neubau verfügt die Bertelsmann-Tochter damit insgesamt zwölf Hektar Logistikfläche am Standort.