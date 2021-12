Arvato mietet zweite Bauphase des Verdion ExpoPark Hannover

Der zur Bertelsmann-Gruppe gehörende Dienstleister Arvato Supply Chain Solutions hat 46.700 m² Logistikfläche – und damit die gesamte zweite Bauphase – im Verdion ExpoPark Hannover angemietet. Verdion hatte im letzten Jahres spekulativ mit dem Bau begonnen [wir berichteten], welches ein Gesamtinvestitionsvolumen von 60 Mio. Euro hat.

.