Artur Kutkiewicz leitet den Bereich Tenant Representation bei JLL

Artur Kutkiewicz hat mit Beginn dieses Monats bei JLL die Rolle des Lead Director Tenant Representation in Deutschland übernommen. Der Diplom-Volkswirt und Irebs-Immobilienökonom folgt damit auf Miguel Rodriguez Thielen, der seinerseits seit Anfang Oktober als Head of Office Leasing JLL Germany fungiert.

Kutkiewicz arbeitet bereits seit 2011 in der Bürovermietung am Standort München und ist dabei auf die Nutzerbetreuung spezialisiert. In dieser Zeit verantwortete er beispielsweise die Großanmietung von 38.500 m² durch Serviceplan 2018 im Werksviertel sowie Abschlüsse weiterer internationaler Unternehmen mit jeweils mehr als 30.000 m². Seine Spezialistenrolle im Münchener Markt wird er auch künftig parallel beibehalten und Nutzer in der bayerischen Landeshauptstadt beraten.



„Längst geht es bei Büroanmietungen um viel mehr als die reine Fläche oder die Lage. Spätestens mit dem Ende der Pandemie kommt dem Büro eine ganz neue strategische Aufgabe zu, die von Grund auf durchdacht sein will und muss. Artur Kutkiewicz hat in den vergangenen Jahren nicht nur bewiesen, dass er die Nutzerbedürfnisse kennt und in die Zukunft projizieren kann, sondern diese auch in einem hart umkämpften Markt wie München zu realisieren weiß. Mit seiner Erfahrung und Kompetenz wird er die hochqualitative Nutzerberatung bundesweit weiterentwickeln, um Nutzern in diesem herausfordernden und sich ständig wandelnden Markt die richtige Fläche mit der richtigen Strategie zu bieten.“, sagt Miguel Rodriguez Thielen, Head of Office Leasing JLL Germany.