Artemis baut Wohnhaus-Trio in Essen-Rüttenscheid

Auf runde 20 Millionen Euro beziffert die Artemis Stadtsanierungsgesellschaft Objekt Rüttenscheid mbH & Co. KG das Investitionsvolumen, mit dem in Essen-Rüttenscheid drei Mehrfamilienhäuser mit je 20, also insgesamt 60 Wohnungen realisiert werden sollen. Standort ist das 4.700 m² große, ehemalige Grundstück des Rheinischen Straßenbauamtes, die Baugrube wird an der Ecke Wittenberg-/Henri-Dunant-Straße ausgehoben. Die Artemis Development GmbH mit Sitz in Köln will zeitnah den Bauantrag einreichen und noch in diesem Jahr die Bagger beauftragen.

Während definitiv feststeht, dass 23 Einheiten als öffentlich geförderter Wohnraum angeboten werden, ist noch unklar, ob der Rest als Miet- oder/und Eigentumswohnung auf den Markt kommt. Das Gebäude-Trio wird riegelartig ausgerichtet, jedes Haus soll über vier Etagen plus ein Staffelgeschoss verfügen. Artemis-Geschäftsführerin Jasmin Kollatsch kalkuliert mit einer komplikationslosen Genehmigung des Bauantrags (als Abgabetermin ist der Juni avisiert) und, bei verzögerungsfreiem Verlauf, mit einer Fertigstellung des Terzetts im Herbst 2019.



Das Vorhaben wird in harmonischer Anlehnung an die nachbarschaftliche Bebauung mit viel Grün ausgestattet, Dächer und der Carport des einen Gebäudes erhalten eine üppige Bepflanzung. Unter den beiden anderen Häusern wird eine Tiefgarage platziert.



Der Stadtteil Rüttenscheid liegt südlich der Innenstadt und gilt als begehrtes Wohnviertel, das Zentrumsnähe und gute Verkehrsanbindung mit großzügigen grünen Oasen kombiniert. Grugapark und Grugabad sind über die Stadtgrenzen hinweg ein Begriff. An der Grundstücksgrenze der neuen Bebauung soll in nächster Zeit der Ruhrradweg entlanglaufen.