Art-Invest mit Deutsch-Japanischen-Center auf Erfolgskurs

Art-Invest Real Estate vermeldet mehrere Vermietungserfolge im Deutsch-Japanischen Centers (DJC) in der Düsseldorfer Innenstadt. Die Natsana GmbH wird neuer Büromieter. Des Weiteren konnten Apcoa Parking Deutschland als Betreiber der Tiefgarage sowie Edel-Supermarkt Kims Asia als wichtige Bestandsmieter gesichert werden.

.