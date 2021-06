Art-Invest vermietet 750 m² im Neuen Kanzlerplatz

Art-Invest Real Estate konnte die Steuerberatungsgesellschaft Juhn Partner als Mieter des Neuen Kanzlerplatzes im Bonner Bundesviertel gewinnen. Die innovative Kanzlei mietet eine Etage des sich derzeit im Bau befindenden Hochhauses an und bezieht ihre Büroflächen mit der Fertigstellung des Gebäudeensembles Mitte 2022.

.

Nach erfolgreichen Abschlüssen langfristiger Verträge mit der Postbank [wir berichteten], Design Offices als Anbieter für Corporate Coworking sowie dem innovativen Gastronomiebetreiber Food Affairs konnte Art-Invest Real Estate den Mietermix durch Juhn Partner um ein weiteres Unternehmen erweitern. Die aus Köln stammende Kanzlei hat sich ein Leistungsportfolio rund um die steuerrechtliche Gestaltungsberatung aufgebaut. Zu den Mandanten zählen Kapital- und Personengesellschaften aus den Bereichen Internet, Immobilien und Beteiligungsmanagement sowie dem produzierenden Gewerbe, dem (Online-)Handel und der Beratung. Die Mitarbeiter der wachsenden Steuerberatungsgesellschaft werden mit den großzügigen, zukunftsorientierten Büroflächen in der zukünftigen Landmarke ein modernes Arbeitsumfeld am repräsentativsten Bürostandort Bonns genießen.



„Das dynamische Unternehmensprofil von Juhn Partner fügt sich hervorragend in die vielfältige Mieterstruktur des Neuen Kanzlerplatzes ein“, berichtet Arne Hilbert, Geschäftsführer bei Art-Invest Real Estate. „Die Kombination aus Office-Flächen, die Hybrid-Work-Konzepte unterstützen und Kollaboration fördern, passen zu den Anforderungen unserer Mieter an zukünftige Arbeitswelten.“



Prof. Dr. Christoph Juhn, Geschäftsführer von Juhn Partner, bestätigt, dass das nutzerorientierte Stadtquartier für Mieter die erste Adresse am Wirtschaftsstandort Bonn ist: „Mit dem Umzug schlagen wir ein neues Kapitel in der Geschichte unserer Kanzlei auf. Wir sind begeistert, dass die Philosophie des Bauprojektes so gut zu unserer DNA als moderne Steuerberatungsgesellschaft passt. Der Neue Kanzlerplatz setzt weit über die Stadtgrenzen hinaus Maßstäbe. Insofern freuen wir uns jetzt schon darauf, unsere Klienten ab nächstem Jahr in den neuen Räumlichkeiten empfangen zu dürfen.“



Auf dem Gelände des ehemaligen Bonn-Centers entsteht bis 2022 ein Ensemble aus drei Gebäudekörpern mit einem markanten Hochpunkt. Auf einer Bruttogeschossfläche von 66.000 m² bietet der Neue Kanzlerplatz höchste Gebäudestandards für moderne Arbeitsumgebungen und bestmögliche Flexibilität. Ein großer öffentlicher Platz verbindet die Häuser und fungiert als einladender Begegnungs- und Aufenthaltsort. Für die Belebung des Viertels am Bundeskanzlerplatz wird ein ansprechendes Gastronomieangebot sorgen, das einen Mehrwert für Anwohner und Mieter bietet. Seit Baubeginn im Jahr 2018 schreiten alle Baumaßnahmen fristgerecht voran. Die spätere Landmarke, Haus 1, ragt bereits jetzt mit 18 von insgesamt 28 Stockwerken in den Himmel. Bei Haus 2 und 3 sind alle Fassadenelemente montiert und Innenausbauten fertiggestellt. Derzeit werden die attraktiven Außenanlagen ausgebaut. Der künftige Gebäudekomplex wurde bereits mit der Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Vorzertifizierung in Gold ausgezeichnet.



Als Endinvestor hatte sich der Projektentwickler schon in 2019 Union Investment an Bord geholt, die laut Marktinformationen rund 400 Mio. Euro für das Projekt bezahlt haben [wir berichteten]. Der Fondsmanager wird das Gebäudeensemble nach Fertigstellung im nächsten Jahr in drei ihrer Fonds einbringen.