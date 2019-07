Art-Invest veräußert erste Hotelentwicklung in Italien

Art-Invest Real Estate hat im Rahmen eines Forward Deals seine erste Projektentwicklung im italienischen Markt veräußert. Es handelt sich hierbei um ein in der Entwicklung befindliches Hotel im historischen Stadtzentrum von Florenz an der Piazza San Paolino, das nach Fertigstellung in 2020 schlüsselfertig an den Käufer Invesco Real Estate übergeben werden soll. Für Art-Invest-Geschäftsführer Dr. Peter Ebertz ist der Verkauf auf europäischer Ebene ein voller Erfolg. „In den vergangenen Jahren haben wir erfolgreich ein marktführendes Hotel-Asset- und Fondsmanagement-Geschäft in Deutschland aufgebaut. Dieses einzigartige Hotelprojekt in Florenz ist unser erstes Investment in Italien und veranschaulicht unser strategisches Ziel, unser Management selektiv auf Kerninvestitionen und Entwicklungskapazitäten in wichtigen Gateway-Städten in Europa und Großbritannien auszudehnen."

