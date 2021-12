Art-Invest und STC vollenden „The Metropolitan“ in Wien

Nach 21 Monaten Bauzeiten stellen Art-Invest Real Estate und die STC – Swiss Town Consult AG das 20-geschossige Wohnhochaus The Metropolitan in Wien fertig. Das Wohnhochhaus erweitert die Skyline des Quartiers Belvedere und bildet den Abschluss des Stadtentwicklungsgebiets Sonnwendviertel.

.