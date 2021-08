Art-Invest und Red Square füllen Frankfurter Morrow

Art-Invest Real Estate und Red Square konnten für das Morrow im Frankfurter Westend zwei weitere Mieter gewinnen. Neben der Finvia Family Office haben sich auch Wellensiek Rechtsanwälte und IV PartG mbB für eine Anmietung entschieden. Beide Mieter werden das Morrow noch in diesem Jahr beziehen. Das jüngst kernsanierte Büroobjekt befindet sich seit Januar 2021 im Besitz des offenen Spezialfonds LaSalle E-Regi von LaSalle Investment Management [wir berichteten].

.

„Wir freuen uns sehr über zwei so renommierte Mieter für das Morrow und heißen Finvia und Wellensiek herzlich willkommen. Die Abschlüsse belegen den Erfolg der strategischen Repositionierung des Objekts, mit der die Attraktivität für neue Mieter maßgeblich und nachhaltig gesteigert werden konnte“, kommentiert Uwe Rempis, Fondsmanager des LaSalle E-Regi.



„Als Mieter im Morrow können wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein besonders attraktives Büro bieten. Wir haben Zugang zu einer einzigartigen Fläche, die vor allem durch ihre Dachterrasse mit unverbaubarem Blick auf die Frankfurter Skyline besticht“, kommentiert Elena Reuter, Leiterin Immobilien bei Finvia Family Office.



Mit der Vermietung an Finvia und Wellensiek ist das 11-geschossige Morrow an der Adresse Oberlindau 54-56 mit seinen ca. 7.000 m² Mietfläche nun zu rund 80 % vermietet. Neben seiner guten Lage im Westend direkt am Rothschildpark und der exzellenten Ausstattung, überzeugte die Mieter insbesondere auch die sehr gute Konnektivität des Gebäudes.



Bei den Vermietungen waren Knight Frank und Cushman & Wakefield beratend tätig.