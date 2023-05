Art-Invest und OFB feiern Richtfest für Samsung Deutschlandzentrale

Rund ein Jahr nach der Grundsteinlegung [wir berichteten] hat das Joint Venture aus Art-Invest Real Estate und OFB Projektentwicklung für den ersten Bauabschnitt des Projekts Eschborn Gate einen weiteren Meilenstein erreicht: Mit der Fertigstellung zweier Rohbauten sind die Projektentwickler der Vollendung des Quartiers in Eschborn einen wichtigen Schritt näher gekommen. Die Feierlichkeiten für die Tower und The Hub genannten Gebäude fanden im Beisein zahlreicher Gäste aus der Politik, sowie Vertretern des Mieters, der Bauherren, des Generalunternehmers und zahlreicher Handwerker statt.

