Art-Invest und Event Hotels kaufen Nikko Hotel Düsseldorf

Noch zum Jahresende 2016 hat Art-Invest Real Estate das Nikko Hotel Düsseldorf von Benson Elliot für den Hotel-Manage to Core-Fonds erworben. Art-Invest hat zusammen mit Event Hotels in die Immobilie in der Immermannstraße 41 investiert und im Rahmen des Joint Ventures einen langfristigen Mietvertrag mit dem Betreiber geschlossen. Geplant ist eine Modernisierung sowie eine Erweiterung des aus dem Jahr 1978 stammenden Gebäudes.

Seit der Eröffnung des 4-Sterne-Superior-Hotels im Jahre 1978 wird das Nikko Hotel in exzellenter Innenstadtlage von Düsseldorf zwischen Hauptbahnhof und Königsallee vor allem von der japanischen und internationalen Geschäftswelt als Business- und Konferenz-Hotel geschätzt. Das Hotel verfügt derzeit über 386 Zimmer und Suiten sowie zwölf modern ausgestattete Konferenzräume. Zwei Restaurants mit Terrasse, eine Bar und ein Wellnessbereich mit Sauna, Fitnessraum, Pool und Behandlungsbereich ergänzen das Angebot für die Gäste. Die Tiefgarage mit 550 Stellplätzen ist öffentlich zugänglich. Darüber hinaus verfügt die Liegenschaft als Teil des Deutsch-Japanischen Centers aktuell über rd. 7.500 m² Büro- und Einzelhandelsflächen.





Nikko Hotel in der Düsseldorfer Immermannstraße 41



„Düsseldorf als Landeshauptstadt beherbergt eine Reihe von nationalen und internationalen Leitmessen und nimmt eine wirtschaftliche Führungsrolle in der Metropolregion Rhein-Ruhr ein. Gemeinsam mit unserem Partner Event werden wir in den kommenden Jahren das Hotel erweitern, modernisieren und zu einem der führenden Konferenzhotels in Düsseldorf entwickeln. Dabei werden in einer ersten Renovierungsphase der Empfangs- und Restaurantbereich sowie ein Großteil der Zimmer und Außenbereiche des Objektes umfassend modernisiert“, kommentiert Dr. Peter Ebertz, Head of Hotels bei Art-Invest. Der Käufer wurde bei dieser Transaktion von GSK Stockmann + Kollegen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB, McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP, SMV Bauprojektsteuerung Ingenieurgesellschaft mbH und der Hotour Hotel Consulting GmbH beraten.