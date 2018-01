Art-Invest überzeugt Postbank vom Neuen Kanzlerplatz in Bonn

Neuer Kanzlerplatz

Die Postbank wird Ankermieter in der neuen Bonner Quartiersentwicklung von Art-Invest Real Estate. Die Deutsche Bank-Tochter wird ihre bisherigen neun Standorte im Stadtgebiet im Stadtquartier Neuer Kanzlerplatz zusammenziehen. Geplant ist der Umzug von rund 3.500 Mitarbeitern nach Fertigstellung der drei Gebäudekörper im Jahr 2021. Damit hat der Investor in diesem Monat den zweiten Mietvertrag mit der Postbank abgeschlossen. Gestern wurde bekannt, dass das Unternehmen auch 1.750 m² im Düsseldorfer Immermannhof von Art-Invest angemietet hat [Postbank mietet 1.750 m² im Art-Invest-Objekt Immermannhof in Düsseldorf].

.

Die Postbank wird ab dem Jahr 2021 in den Neuen Kanzlerplatz am Bundeskanzlerplatz in Bonn ziehen und somit dem Standort Bonn treu bleiben. Hierzu wurde ein langfristiger Mietvertrag mit dem Projektentwickler Art-Invest unterzeichnet. Es handelt sich hierbei um ein flexibles Mietkonzept mit Optionsflächen. Die Postbank wird zunächst die Sockelgebäude beziehen, die bereits einem hohen Anteil der zur Verfügung stehenden Büroflächen entsprechen. Der Großteil der Hochhausflächen steht demnach noch zur Vermietung zur Verfügung.



„Wir freuen uns sehr über den Vertragsabschluss mit der Postbank und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen„, sagt Dr. Markus Wiedenmann, Geschäftsführender Gesellschafter der Art-Invest. „Wir sind uns bewusst, was diese Entwicklung für die Stadt Bonn bedeutet und werden mit diesem Projekt einen Impuls für die gesamte Region setzen. Wir sind stolz darauf, dass mit der Postbank ein so renommiertes Unternehmen mit langer Bonner Geschichte in den Neuen Kanzlerplatz ziehen wird.“



Für den Investor geht es in diesem Jahr ans Eingemachte. Nachdem im vergangenen Jahr das Bestandsgebäude gesprengt wurde, soll jetzt die Baugrube für den Neuen zeitnah errichtet werden. Baustart für den Hochbau ist für Anfang 2019 und die Fertigstellung des Stadtquartiers ist für Ende 2021 geplant.