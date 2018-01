Am 9. Januar wurde in der Düsseldorfer Friedrichstadt im Beisein der verantwortlichen Investoren, Architekten, Wirtschaftsförderer, ersten Mieter, Projektbeteiligten, Nachbarn und des Oberbürgermeisters Thomas Geisel der Grundstein für das Neubauprojekt „Fürst & Friedrich“ gelegt. An der Ec

Fotos: Art-Invest Real Estate



[…]