Art-Invest realisiert drittes großvolumiges Wohninvestment in Wien

Die Art-Invest Real Estate hat ihr drittes großvolumiges Wohninvestment in Wien realisiert, dieses Mal ist der Projektentwickler im Boomviertel am Wiener Hauptbahnhof aktiv. Art-Invest hat sich das Wohnprojekt der Projektentwicklung „The Metropolitan“ kaufvertraglich gesichert. Der Ankauf erfolgte als langfristiges Investment für einen Wohnungs-Spezialfonds. Der Wohnturm wird von der Verkäuferin STC-Swiss Town Consult AG entwickelt, die das 3.000 m² große Baufeld Ende 2018 erworben hatten.

.

Das „The Metropolitan" besteht insgesamt aus zwei Projekten, einem Wohn- und einem Hotelprojekt. Bei dem Wohnprojekt handelt es sich um das letzte vorhandene Baufeld im neuen Quartier Belvedere um den Wiener Hauptbahnhof, das freifinanzierten Wohnbau erlaubt. Der zweite Teil des Projekts „The Metropolitan“ wird das erste Prizeotel Österreichs beheimaten, der von Invester United Benefits realisiert wird. Die Eröffnung für das neue Prizeotel Wien-City mit 294 Economy-Design Zimmern auf einer BGF von 10.300 m² soll 2021 erfolgen.



Der Wohnturm verfügt mit Erdgeschoss und 19 Obergeschossen über eine oberirdische Bruttogeschossfläche von rund 24.700 m² sowie über rund 110 PKW-Tiefgaragenstellplätze. Die 370 Wohneinheiten verfügen über eine moderne Ausstattung sowie einen Balkon. Den Bewohnern des Wohnhochhauses stehen ein Indoor- und ein halböffentlicher Outdoor-Fitnessbereich sowie eine Kitchen-Lounge, eine Co-Working-Fläche und eine Dachterrasse zur exklusiven Nutzung zur Verfügung. Die Attraktivität wird zusätzlich durch Handelsflächen im Erdgeschoss mit gastronomischer Nutzung erhöht. Der Baubeginn dieses Wohnprojektes ist bereits im Herbst 2019 erfolgt, die Fertigstellung und der Vermietungsbeginn sind für das Jahr 2021 geplant.



Für das Projekt zeichnet das Architekturbüro Delugan Meissl Associated Architects verantwortlich. Der Baukörper gliedert sich im Wesentlichen in zwei Schmalseiten – eine davon in Richtung Bahnhofsvorplatz gerichtet, die andere in Richtung Sonnwendviertel – und in zwei Hauptfassaden, wovon eine in Richtung Bahn und die andere in Richtung Karl-Popper-Straße orientiert ist. Um bei den Schmalseiten die Vertikalität zu betonen und dem Gebäude mehr Eleganz zu verleihen, werden diese in zwei unterschiedlich gestaltete vertikale Flächen gegliedert – eine geschlossene und eine offene. Die beiden Hauptfassaden werden im Wesentlichen durch ihre individuelle und verflechtende Gestaltung der Balkone gekennzeichnet.



Durch die zentrale Lage am Hauptbahnhof besteht eine optimale Anbindung an Fernzüge, das überregionale Fernstraßennetz, den öffentlichen Nahverkehr sowie an den Flughafen. Durch das Shoppingcenter im neuen Hauptbahnhof sowie das Quartier Belvedere ist eine sehr gute Nahversorgung sowie eine attraktive Naherholungsgelegenheit durch den neu angelegten Helmut-Zilk-Park gesichert. Auf 25 Hektar ist mit dem Quartier Belvedere ein neuer Stadtteil und somit eines der größten Stadtentwicklungsgebiete Europas entstanden. Rund um den neuen Hauptbahnhof entstehen Büros, Hotels, Wohnungen, Geschäfte, Gastronomie, Schulen, Gesundheitseinrichtungen und Parks, die dem Standort eine besondere Vielfalt, Lebendigkeit und Attraktivität verleihen.



Art-Invest Real Estate wurde bei der Transaktion von Schönherr Rechtsanwälte, Drees & Sommer, TPA Steuerberatung, Anderson sowie K&L Gates beraten. Über den Kaufpreis haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.