Art-Invest realisiert Büroprojekt Enna in Wien

Art-Invest Real Estate hat sich im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie bewusst dafür entschieden, das aus dem Baujahr 1984 stammende 4-teilige Bürogebäude mit einem Unter- und sechs Obergeschossen nicht abzureißen, sondern zu revitalisieren. Mit dem Architekturkonzept wurde Hohensinn Architekten beauftragt. Angestrebt wird eine ÖGNI-Gold Zertifizierung.

.

Bei der Entwicklung des Konzeptes Enna – Das Work-Life-Building wurden die Bedürfnisse der zukünftigen Nutzer in den Mittelpunkt gestellt. Basierend auf einer Marktforschungsstudie wurden jene Kriterien identifiziert, die eine Büroimmobilie erfüllen muss, damit die Menschen wieder gerne im Büro und möglichst produktiv miteinander arbeiten. Enna verfolgt daher ein nachhaltiges und innovatives Wertekonzept, das den Menschen in allen Belangen in den Mittelpunkt stellt.



Die Haupterschließung des Gebäudes erfolgt zukünftig über den angrenzenden Leonie-Rysanek-Park mit einem repräsentativen Eingangsbereich. Das bisher ausschließlich für Stellplätze und Lagerzwecke genutzte Erdgeschoss wird nach der Repositionierung allen Mietern mit unterschiedlichsten Nutzungsmöglichkeiten wie einer Mieterlounge, einer Co-Working- und Conferencing-Zone, einer Fun-Zone, einem Auditorium und einem Fitnessbereich zur Verfügung stehen. Die Fun-Zone ist ein Gemeinschaftsraum, der unter anderem mit Tischtennis- und Tischfußballtischen ausgestattet wird. Aktuell können noch Wünsche der Mieter bei der Ausstattung berücksichtigt werden. Zusätzlich stehen den Büromietern im Erdgeschoss drei Showrooms mit jeweils ca. 400 m² zur Verfügung. Zum Leonie-Rysanek-Park hin komplettieren zwei Gastronomieeinheiten das vielfältige Angebot.



Die Fassade des Bürogebäudes wird ebenfalls umfangreich modernisiert. Die bestehende Metallkassettenfassade wird thermisch saniert und farblich neugestaltet. Die Fassade wird um eine metallische Gitterstruktur sowie um Balkonzonen erweitert, die Pflanztröge trägt und die Basis für die geplante Fassadenbegrünung ist. Abgerundet wird das nachhaltige Fassadenkonzept mit einer neuen zweigeschossigen Pfosten-Riegel-Fassade sowie Metalllamellen.



Der Objektstandort an der Erdberger Lände hat sich entsprechend dem städtebaulichen Leitbild „Waterfront Erdberger Lände“ im letzten Jahrzehnt zu einem multifunktionalen Stadtquartier mit 850 Wohnungen sowie Büro- und Gewerbeflächen für bis zu 1.500 Arbeitnehmern entwickelt. Art-Invest Real Estate hat bereits 2018 in direkter Nachbarschaft 390 Wohnungen des Wohnquartiers „IU – idyllisch-urban“ erworben und ist zudem Eigentümerin des Leonie-Rysanek-Parks. Dort hat Art-Invest Real Estate in den letzten Jahren gemeinsam mit mehreren Künstlern ein abwechslungsreiches Kunstkonzept umgesetzt.



Das Bürogebäude bietet auf einer Grundstücksfläche von 8.400 m² zukünftig ca. 25.000 m² moderne Büroflächen mit ausreichend Stellplätzen. Die zukünftigen Mieter können etagenweise bis zu 4.800 m² anmieten. Es stehen jedoch auch kleinere Mieteinheiten ab ca. 350 m² zur Verfügung. Bei der Entwicklung des Sanierungskonzepts wurde darauf geachtet, dass den Büroeinheiten exklusiv nutzbare Dachterrassenflächen zur Verfügung stehen – eine weitere Besonderheit der Büroflächen.



Art-Invest Real Estate plant mit den Umbau- und Sanierungsarbeiten in 2024 zu beginnen. Die Bauarbeiten werden ca. 18 Monate dauern.