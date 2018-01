Art-Invest Real Estate vermietet über 10.000 m² im Münchner Atlas

Art-Invest Real Estate hat mit dem führenden Coworking Anbieter Design Offices sowie mit der Beratungsgesellschaft WirtschaftsTreuhand zwei langfristige Mietverträge über insgesamt rund 10.000 m² für das Büroensemble Atlas im Münchner Werksviertel geschlossen. Damit ist die im Bau befindliche Immobilie mit einer Mietfläche von ca. 25.000 m² zwölf Monate vor Fertigstellung bereits zu mehr als 92% vorvermietet. Insgesamt sind ca. 2.000 m² Bürofläche noch zur Anmietung verfügbar.

.

Design Offices mietet rund 8.300 m² mit einer Laufzeit von 15 Jahren an und wird nach der Fertigstellung die obersten acht Geschosse im Turm (6.-13. OG) sowie eine Gastronomie- und Cateringfläche im Erdgeschoss des Atlas belegen. Am fünften Standort des Unternehmens in München wird es flexible Office- und Coworking Spaces, inspirierende Tagungsflächen und spektakuläre Event Spaces geben. Darüber hinaus wird das Unternehmen für die Mieter im gesamten Gebäude umfassende und attraktive Dienstleistungen anbieten. Mit der Anmietung im Atlas unterstreicht Design Offices seinen weiteren Expansionskurs.



Die WirtschaftsTreuhand GmbH mietet langfristig rund 1.700 m² an und wird zwei Geschosse im Plaza Gebäude des Atlas beziehen. Die Wirtschaftsprüfer werden Mitte 2019 vom jetzigen Standort in der Münchner Prannerstraße in das Werksviertel umziehen.



Art-Invest Real Estate wurde bei den Vermietungen von GSK Stockmann und BNP Paribas Real Estate beraten.



Zum Projekt Atlas

Unweit des Münchner Ostbahnhofs entsteht das Atlas-Hochhaus mit direkter Zufahrt von der Rosenheimer Straße wie auch vom Werksviertel. Nach seiner Fertigstellung wird es seinen Nutzern ab 2019 auf 14 Etagen insgesamt ca. 25.000 m² attraktive Büroflächen bieten.



Seit vielen Jahren ist das 62m hohe Hochhaus Bestandteil der Münchner Skyline. Mit einer markanten Fassade, der weithin sichtbaren orangenen Kugel und einer 360˚-Dachterrasse repräsentiert das Gebäude den Standort für Unternehmen mit innovativem Anspruch.



Neben dem zentralen Hochhaus entsteht um dieses ein sechsgeschossiges Plaza-Gebäude, womit in der Gesamtwirkung ein harmonisches Ensemble geschaffen wird. Die Außenfassade erinnert an einen Faltenwurf und zählt zu den optischen Besonderheiten des Atlas.