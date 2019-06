Finanzcheck lässt sich im Hamburger „Admi Ahoi“ nieder

Nachdem Art-Invest Real Estate vor etwa einem Monat die baldige Fertigstellung des neuen Quartiers am Alten Wall in Hamburg verkündete und mit DLA Piper der erste Mieter einzog [wir berichteten], macht der Investor auch mit dem prominent an der Admiralitätsstraße gelegene Gebäudeensemble „Admi Ahoi“ Fortschritte. Das erste Gebäude mit 6.200 m² konnte nun vollständig an FFG Finanzcheck Finanzportale GmbH vermietet werden. Das Bürogebäude ist Teil des Projektes „Admi Ahoi“, in dessen Rahmen Art-Invest Real Estate die Zwillingsbauten der Admiralitätstraße 59 und 60 nacheinander revitalisiert. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts Admiralitätstraße 60 ist für das erste Quartal 2020 vorgesehen.

.