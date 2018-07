Art-Invest Real Estate vermietet 5.900 m² an ParcIT im Kaiser Hof Köln

CGI des Kaiser Hofs

Nach der Vertragsunterschrift mit dem Corporate Coworking Anbieter Design Offices [wir berichteten] steht nun auch der zweite Mieter für den Kaiser Hof in Köln fest: ParcIT GmbH, ein Kölner Anbieter von Dienstleistungen und Softwarelösungen für Banken, wird drei Etagen auf rund 5.900 m² beziehen. Damit vollzieht Art-Invest Real Estate binnen kürzester Zeit bereits die zweite große Vermietung im Kaiser Hof auf der Erftstraße 19.

.

ParcIT wird seinen Unternehmenssitz vom Kölner Rheinauhafen in den Kaiser Hof verlegen und profitiert hier von den modernen, großflächig zusammenhängenden Büroflächen, welche die besten Voraussetzungen für Kommunikation und Zusammenarbeit bieten. Darüber hinaus verfügt die Immobilie über eine hervorragende digitale Infrastruktur für ein auf IT-Anwendungen spezialisiertes Unternehmen. Hierfür wurde der Kaiser Hof als erstes Gebäude in Nordrhein-Westfalen mit der WiredScore Platin Zertifizierung ausgezeichnet. Greif & Contzen Immobilienmakler GmbH sowie Savills Immobilien Beratungs-GmbH waren vermittelnd tätig.



Neben den eigenen Flächen stehen ParcIT auch die Services und Dienstleistungen von Design Offices wie Empfang, Catering, Besucherstellplätze sowie Fahrradverleih und Eventmanagement zur Verfügung. Die ca. 5.600 m² Fläche von Design Offices im Kaiser Hof verteilen sich auf drei Etagen. Im Erdgeschoss finden Kunden variable Meetingräume in verschiedenen Größen sowie das DO Café mit einem reichhaltigen gastronomischen Angebot. Auf der 5. Etage gibt es bis zu 200 Workstations – buchbar als Einzelbüro sowie individuell gestaltetes Work Loft oder Project Office für Corporate Coworking. Im Staffelgeschoss entsteht ein Eventbereich mit Rooftop-Lounge für bis zu 200 Personen.



Die Fertigstellung der Immobilie, die von dem Kölner Architekturbüro msm Meyer Schmitz-Morkramer entworfen wurde, ist für das zweite Quartal 2019 geplant. Der Kaiser Hof überzeugt durch seine zeitgenössische Architektur und eine hervorragende Infrastruktur zwischen Kaiser-Wilhelm-Ring und Mediapark. Hierzu gehören eine gute Verkehrsanbindung und rund 170 Parkplätze in der Tiefgarage sowie zahlreiche Dienstleistungs-, Erholungs- und Gastronomieangebote.